Mais uma crise: inflação de 1,14% é recorde em setembro e chega a 10,05% em doze meses

Reuters – O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial, subiu 1,14 por cento em setembro, sobre alta de 0,89 por cento no mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira. Pesquisa da Reuters com economistas estimava alta de 1,02 por cento para o período. Com isso, o índice supera 10,05% em doze meses.

PAULADA

O IPCA-15 subiu 1,14% em setembro, a maior taxa para o mês desde 1994.

Com isso, a inflação acumulada em 12 meses é de 10,05%.

Dois dígitos. — Fabio Alves (@ColunaFabioAlve) September 24, 2021





