Mais uma mentira de Bolsonaro na ONU: investimento direto no Brasil caiu 30%

No pronunciamento nas Nações Unidas, Bolsonaro disse que o país registrou aumento do ingresso de investimentos no primeiro semestre de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado, quando na verdade o país teve queda no ingresso de recursos edit

247 - Dados do Banco Central comprovam mais uma mentira declarada por Jair Bolsonaro nesta terça-feira (22), durante discurso de abertura da 75ª Assembleia Geral da ONU.

Em seu pronunciamento, Bolsonaro destacou o Brasil como uma grande atraidor de investimentos internacionais. "O Brasil foi, em 2019, o quarto maior destino de investimentos diretos em todo o mundo. E, no primeiro semestre de 2020, apesar da pandemia, verificamos um aumento do ingresso de investimentos, em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso comprova a confiança do mundo em nosso governo", disse Bolsonaro no discurso.

A jornalista Maria Cristina Fernandes, no Valor, mostrou, entranto que os investimentos diretos no país, de janeiro a julho de 2019, somaram US$ 36,4 bilhões.

Já neste ano de 2020, no mesmo período, foi registrada a soma de US$ 25,5 bilhões, uma queda, portanto, de 30%.