Mais uma multinacional fecha fábrica no Brasil: a 3M, em Rio Preto

A fábrica da empresa multinacional 3M encerrará suas atividades em Rio Preto (SP) no segundo trimestre de 2021. Estimativas iniciais apontam que 120 funcionários serão demitidos. A empresa é mais uma a fechar as portas no Brasil e o anúncio reflete o fracasso de Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes na condução da economia edit