Medidas tomadas pelo governo Lula em 2023 devem acelerar o crescimento neste ano

247 – O governo do presidente Lula implementou medidas em 2023 que estão projetadas para acelerar o crescimento econômico em 2024. O desempenho positivo no ano anterior levou o Brasil à 9ª posição no ranking das maiores economias do mundo, conforme anunciado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Dentre as ações destacadas estão o aumento real de 3% no salário mínimo, investimentos em políticas sociais e o equilíbrio entre despesas e receitas.

O Brasil alcançou a 9ª posição em 2023, superando a 12ª colocação e ultrapassando Rússia e Canadá. O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, enfatizou esse avanço nas redes sociais, recordando que o país já esteve na 7ª posição entre 2010 e 2014.

O aumento no salário mínimo, em vigor desde 1º de janeiro de 2024, passando de R$ 1.320 para R$ 1.412, é fruto do trabalho do Grupo de Trabalho de Valorização do Salário Mínimo, criado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, expressou otimismo para 2024, destacando o compromisso com a qualidade do gasto, planejamento de longo prazo e desenvolvimento inclusivo.

O orçamento de 2024, aprovado pela Lei Orçamentária Anual em dezembro de 2023, prevê aportes significativos para áreas como Bolsa Família, educação e saúde. Os bancos públicos federais contribuirão com R$ 1,7 trilhão em crédito para programas da União no Plano Plurianual 2024-2027, com foco em cinco programas prioritários.

Além disso, a ministra ressaltou a importância de reformas em 2023, como o "arcabouço fiscal" e a Reforma Tributária, visando o crescimento sustentável. Para 2024, a agenda inclui a entrega do Plano Plurianual 2024-2027, com foco nos desafios dos próximos 25 anos.

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) investiu estrategicamente em 2023, fortalecendo o SUS com inovação tecnológica e soluções para garantir a equidade na saúde. Para 2024, estão previstos investimentos adicionais e o lançamento do Concurso Público Nacional Unificado em janeiro.

