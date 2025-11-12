Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 100 milhões após sorteio sem vencedores

247 - O prêmio da Mega-Sena voltou a acumular. O concurso 2.939, realizado na noite desta terça-feira (11) no Espaço da Sorte, em São Paulo, terminou sem ganhadores na faixa principal. A informação é do Metrópoles. Com isso, o valor estimado para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (13), subiu para R$ 100 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 22 – 31 – 33 – 37 – 42 – 49.

Embora ninguém tenha acertado as seis dezenas, 77 apostas ficaram a apenas um número do prêmio máximo e receberão R$ 34.767,00 cada. Outras 4.159 apostas acertaram quatro números e vão levar R$ 1.061,00.

Outros sorteios da noite

Além da Mega-Sena, a Caixa Econômica Federal também realizou nesta terça-feira os sorteios da Quina, Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte.

Confira os resultados:

Quina (concurso 6.876)

01 – 11 – 17 – 22 – 46

Lotofácil (concurso 3.536)

01 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 22 – 24

Timemania (concurso 2.319)

Dezenas: 35 – 38 – 43 – 48 – 60 – 67 – 79

Time do Coração: Coritiba/PR

Dia de Sorte (concurso 1.137)

Dezenas: 1 – 7 – 14 – 15 – 20 – 27 – 30

Mês da Sorte: Setembro

Apostas seguem abertas

Com o prêmio acumulado, a expectativa é de aumento no número de apostas até o próximo sorteio. Os jogos podem ser feitos até 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país, pelo site ou aplicativo da Caixa.

Cada aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5, e o apostador pode escolher de seis a quinze dezenas entre as 60 disponíveis. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta — e também a probabilidade de acerto.

A Mega-Sena é a principal loteria do país e, tradicionalmente, tem seus maiores prêmios no fim do ano, com a Mega da Virada, que em 2025 promete ser a maior da história, segundo a Caixa.