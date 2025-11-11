TV 247 logo
      Mega-Sena pode pagar R$ 67 milhões no sorteio desta terça

      Concurso 2939 será realizado às 21h, em São Paulo; apostas podem ser feitas até as 20h

      Mega-Sena pode pagar R$ 67 milhões no sorteio desta terça (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

      247 - O concurso 2939 da Mega-Sena será realizado nesta terça-feira (11), com prêmio estimado em R$ 67 milhões após o último sorteio, no sábado (8), terminar sem vencedores. O sorteio ocorrerá às 21h no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal. Quem quiser participar tem até as 20h para registrar suas apostas nas lotéricas credenciadas, pelo site ou pelo aplicativo do banco.

      A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. No canal digital da Caixa, no entanto, o valor mínimo para concluir a operação é de R$ 30, seja em uma única aposta ou na soma de várias.Já quem desejar aumentar as chances de ganhar pode optar por jogos com mais números — o que eleva consideravelmente o custo da aposta. 

      A seguir, veja os valores cobrados e as probabilidades de acerto, conforme a própria Caixa:
      6 números: R$ 6,00 — probabilidade de 1 em 50.063.860
      7 números: R$ 35,00 — 1 em 7.151.980
      8 números: R$ 140,00 — 1 em 1.787.995
      9 números: R$ 420,00 — 1 em 595.998
      10 números: R$ 1.050,00 — 1 em 238.399
      11 números: R$ 2.310,00 — 1 em 108.363
      12 números: R$ 4.620,00 — 1 em 54.182
      13 números: R$ 8.580,00 — 1 em 29.175
      14 números: R$ 15.015,00 — 1 em 16.671
      15 números: R$ 25.025,00 — 1 em 10.003
      16 números: R$ 40.040,00 — 1 em 6.252
      17 números: R$ 61.880,00 — 1 em 4.045
      18 números: R$ 92.820,00 — 1 em 2.697
      19 números: R$ 135.660,00 — 1 em 1.845
      20 números: R$ 193.800,00 — 1 em 1.292

      Com o prêmio acumulado e a proximidade das festas de fim de ano, a expectativa é de aumento no volume de apostas. A Mega-Sena continua sendo a loteria de maior prêmio regular do país e, também, uma das que apresentam as menores probabilidades de acerto — o que mantém o jogo atraente para apostadores eventuais e assíduos.

