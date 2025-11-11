Mega-Sena pode pagar R$ 67 milhões no sorteio desta terça

247 - O concurso 2939 da Mega-Sena será realizado nesta terça-feira (11), com prêmio estimado em R$ 67 milhões após o último sorteio, no sábado (8), terminar sem vencedores. O sorteio ocorrerá às 21h no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal. Quem quiser participar tem até as 20h para registrar suas apostas nas lotéricas credenciadas, pelo site ou pelo aplicativo do banco.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. No canal digital da Caixa, no entanto, o valor mínimo para concluir a operação é de R$ 30, seja em uma única aposta ou na soma de várias.Já quem desejar aumentar as chances de ganhar pode optar por jogos com mais números — o que eleva consideravelmente o custo da aposta.

A seguir, veja os valores cobrados e as probabilidades de acerto, conforme a própria Caixa:

6 números: R$ 6,00 — probabilidade de 1 em 50.063.860

7 números: R$ 35,00 — 1 em 7.151.980

8 números: R$ 140,00 — 1 em 1.787.995

9 números: R$ 420,00 — 1 em 595.998

10 números: R$ 1.050,00 — 1 em 238.399

11 números: R$ 2.310,00 — 1 em 108.363

12 números: R$ 4.620,00 — 1 em 54.182

13 números: R$ 8.580,00 — 1 em 29.175

14 números: R$ 15.015,00 — 1 em 16.671

15 números: R$ 25.025,00 — 1 em 10.003

16 números: R$ 40.040,00 — 1 em 6.252

17 números: R$ 61.880,00 — 1 em 4.045

18 números: R$ 92.820,00 — 1 em 2.697

19 números: R$ 135.660,00 — 1 em 1.845

20 números: R$ 193.800,00 — 1 em 1.292

Com o prêmio acumulado e a proximidade das festas de fim de ano, a expectativa é de aumento no volume de apostas. A Mega-Sena continua sendo a loteria de maior prêmio regular do país e, também, uma das que apresentam as menores probabilidades de acerto — o que mantém o jogo atraente para apostadores eventuais e assíduos.