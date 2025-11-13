Mega-Sena sorteia R$ 100 milhões nesta quinta-feira

247 - A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 100 milhões nesta quinta-feira (13) para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.940, que será sorteado a partir das 21h, em São Paulo. As informações são do g1.

No último sorteio, realizado na terça-feira (11), ninguém acertou os seis números, o que fez o prêmio principal acumular novamente e atingir a marca de nove dígitos.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em qualquer lotérica credenciada da Caixa Econômica Federal ou pela internet, no site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis para smartphones e computadores. A aposta mínima custa R$ 6.

Quem preferir participar de um bolão digital — modalidade em grupo que aumenta as chances de acerto — pode fazer a compra até 20h30, exclusivamente pelo portal ou aplicativo das Loterias Caixa. O pagamento online pode ser feito via PIX, cartão de crédito ou internet banking, sendo necessário ter 18 anos ou mais para apostar.

Três sorteios por semana

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, sempre às terças, quintas e sábados. Essa mudança, implementada pela Caixa, aumentou a frequência de jogos e as chances de premiação ao longo da semana.

Chances e valores

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar os seis números em uma aposta simples, com seis dezenas, é de 1 em 50.063.860. Já para quem optar por uma aposta com 20 dezenas, o limite máximo permitido — cujo custo é de R$ 232.560,00 —, a probabilidade sobe para 1 em 1.292.

Além do prêmio principal, a Mega-Sena também distribui valores menores para quem acerta quatro (Quadra) ou cinco números (Quina), o que torna o jogo atrativo mesmo para quem não leva o montante máximo.

O resultado será divulgado logo após o sorteio, no site da Caixa e nas redes oficiais das Loterias Caixa.