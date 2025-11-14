Mega-sena tem prêmio estimado em R$ 100 milhões após adiamento do sorteio

247 - O concurso 2940 da Mega-Sena será realizado nesta sexta-feira (14), com prêmio estimado em R$ 100 milhões. Sem vencedores no concurso anterior, realizado na terça-feira (11), a loteria voltou a acumular e reacendeu a corrida dos apostadores. O sorteio ocorrerá às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, e será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.

Como participar

Os jogadores têm até 19h desta sexta-feira — uma hora antes do sorteio — para registrar suas apostas nas lotéricas, no site da Caixa ou pelo aplicativo oficial. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.No ambiente digital, o valor mínimo para participar da Mega-Sena é de R$ 30, seja em uma única aposta ou combinando várias. Para quem busca ampliar as chances, apostas com mais números ficam significativamente mais caras: uma combinação com sete dezenas custa R$ 35, enquanto uma com 15 dezenas — o limite permitido — chega a R$ 25.025.Probabilidade e valores de apostas

A seguir, as combinações e probabilidades de acerto da faixa principal:



6 números: R$ 6,00 — chance de 1 em 50.063.860

7 números: R$ 35,00 — 1 em 7.151.980

8 números: R$ 140,00 — 1 em 1.787.995

9 números: R$ 420,00 — 1 em 595.998

10 números: R$ 1.050,00 — 1 em 238.399

11 números: R$ 2.310,00 — 1 em 108.363

12 números: R$ 4.620,00 — 1 em 54.182

13 números: R$ 8.580,00 — 1 em 29.175

14 números: R$ 15.015,00 — 1 em 16.671

15 números: R$ 25.025,00 — 1 em 10.003

16 números: R$ 40.040,00 — 1 em 6.252

17 números: R$ 61.880,00 — 1 em 4.045

18 números: R$ 92.820,00 — 1 em 2.697

19 números: R$ 135.660,00 — 1 em 1.845

20 números: R$ 193.800,00 — 1 em 1.292Bolões: alternativa para dividir custos

A Caixa também incentiva apostas em grupo por meio do bolão oficial. Nesse formato, vários participantes dividem tanto o valor investido quanto o possível prêmio. A modalidade tem valor mínimo de R$ 15, com cotas a partir de R$ 6 — podendo ser organizadas de duas a cem cotas por aposta.O apostador pode formar seu próprio grupo ou adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias lotéricas. Neste caso, pode ser cobrada uma taxa adicional de até 35% sobre o valor da cota.Como funciona a premiação

Da arrecadação total do concurso, 43,35% são destinados ao pagamento dos prêmios. Essa fatia é distribuída da seguinte forma:

45% para os acertadores da Sena (seis dezenas);

13% para quem acertar a Quina (cinco dezenas);

15% para os acertadores da Quadra (quatro dezenas);

17% ficam acumulados para concursos com final 0 ou 5;

10% são reservados para a premiação da Mega da Virada, realizada no último concurso do ano.

Se não houver ganhadores em qualquer faixa, o valor acumula integralmente para o sorteio seguinte. Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias; após esse prazo, os recursos são repassados ao Tesouro Nacional e destinados ao Fies, fundo de financiamento estudantil.Com a expectativa de um prêmio milionário e o adiamento excepcional do sorteio, a movimentação nas lotéricas deve se intensificar ao longo do dia, impulsionada pela chance — ainda que remota — de um novo milionário surgir nesta sexta-feira.