Megainvestidor reitera: Lula não assusta o mercado e pode fazer o Brasil voltar a crescer

247 – O megainvestidor Mark Mobius, considerado o "guru dos mercados emergentes", diz que uma eventual volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não apenas será boa para os mercados, como também poderá fazer o Brasil voltar a crescer. "Podemos esperar que, como no passado, ele se envolverá em grandes repasses do governo aos pobres e em grandes projetos de infraestrutura agora que os preços das commodities estão se recuperando. Isso poderia dar um grande impulso à economia", disse ele, em entrevista ao jornalista Luís Barrucho, na Folha de S. Paulo.

"Provavelmente, a coisa mais legal que você pode dizer sobre Lula é que ele é 'um homem do povo' –uma representação dos segmentos de renda média e baixa da sociedade mais do que Bolsonaro. Essa popularidade entre os grupos de renda média e baixa pode resultar no aproveitamento de mais crescimento por meio de políticas que os favoreçam", disse ainda Mobius.

