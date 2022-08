Meirelles diz que votaria em Lula em um segundo turno contra Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O ex-ministro Henrique Meirelles (União Brasil) afirmou que votará no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno entre o petista e Jair Bolsonaro (PL) na eleição, no mês de outubro. A entrevista do economista foi publicada nesta sexta-feira (5) pela revista IstoÉ.

"Lula, apesar de a campanha dele estar fazendo críticas equivocadas ao teto de gastos [...] Quanto às críticas ao teto de gastos, etc, espero que a realidade prevaleça novamente", disse ele, que foi presidente do Banco Central durante o governo do ex-presidente Lula. "As pesquisas indicam hoje que há uma provável vitória do Lula", afirmou o ex-ministro.

O economista disse não ver risco de Bolsonaro dar um golpe de Estado. "Ele [Bolsonaro] tem feito esta ameaça constantemente, mas penso que as instituições, inclusive as Forças Armadas, não vão permitir que isto aconteça", afirmou.

Intenções de voto

A última pesquisa Datafolha, publicada no dia 28 de julho, apontou que o ex-presidente Lula venceria a eleição no primeiro turno. De acordo com os números, o petista aumentou seu percentual de voto entre os homens e continuou com ampla vantagem entre as mulheres e as pessoas que recebem até dois salários mínimos.

Os dados também mostraram que Lula está quase 40 pontos percentuais à frente de Bolsonaro na Região Nordeste, onde o petista tem a maior quantidade de votos.

