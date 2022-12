Mercadante defende ingresso do BNDES em projetos de concessões

"Em muitas áreas, a concessão é bem-vinda, e o BNDES pode ajudar a desenhar o projeto. Pode, inclusive, inovar na forma de financiamento", disse o futuro presidente do BNDES edit

247 - O futuro presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, defendeu que a instituição de fomento participe do processo de concessões do governo federal.

"Em muitas áreas, a concessão é bem-vinda, e o BNDES pode ajudar a desenhar o projeto. Pode, inclusive, inovar na forma de financiamento", disse Mercadante nesta quarta-feira (21), durante o almoço com empresários no Esfera Brasil, de acordo com a coluna Painel S. A. da Folha de S. Paulo.

"Por exemplo, em vez de você exigir a garantia da empresa, você tem como garantia o próprio pedágio. Então, está garantido o pagamento do financiamento",completou o futuro presidente do BNDES.

Nesta linha, ainda segundo Mercadante, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) não tem recursos para realizar a manutenção das rodovias federais. "Cai ponte, tem buraco na estrada etc, o estado não tem condições", destacou.

