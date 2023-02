Mercadante diz que BNDES vai debater e apresentar propostas para novo arcabouço fiscal

Apoie o 247

247 - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou, em entrevista ao SBT, que a instituição de fomento irá apresentar ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) uma série de propostas visando a contrução de um novo arcabouço fiscal. Segundo ele, a proposta deve estar pronta até março deste ano.

“Eles, a Comissão, provavelmente, já estarão com a proposta de um novo arcabouço fiscal porque em abril já têm que estar com a proposta desenhada para enviar ao Congresso Nacional, aí vamos debater a proposta do governo no seminário. Ajuda o governo a formular. Vão discutir que tipo de responsabilidade fiscal nós devemos ter, como dar sustentabilidade fiscal ao país e, ao mesmo tempo, como permite baixar os juros. O resultado do debate será entregue ao Haddad e a Lula”, afirmou Mercadante.

“O BNDES sempre foi um formulador de políticas públicas”, ressaltou o presidente do banco em um outro ponto da entrevista. Ainda segundo ele, “o resultado do debate será entregue ao Haddad [ministro da Fazenda, Fernando Haddad] e a Lula”, disse Mercadante.

