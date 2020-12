Mercado aumenta estimativa de inflação para 4,2%, acima do centro da meta

Os analistas do mercado financeiro aumentaram, pela décima semana seguida, a estimativa de inflação para 2020, que agora ficou acima da meta central, de 4%. Para o IPCA, a expectativa do mercado está em 4,21% edit

247 - Os analistas do mercado financeiro aumentaram, pela décima semana seguida, a estimativa de inflação para 2020, que agora ficou acima da meta central, de 4%. Para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do Brasil, a expectativa do mercado para este ano passou de 3,54% para 4,21%.

Foi o que apontou um boletim de mercado conhecido como relatório "Focus", divulgado nesta segunda-feira (7) pelo Banco Central (BC). Os dados foram levantados na semana passada em pesquisa com mais de 100 instituições financeiras.

Para 2021, o mercado financeiro baixou de 3,47% para 3,34% a sua previsão de inflação. No ano que vem, a meta central de inflação é de 3,75% e será oficialmente cumprida se o índice oscilar de 2,25% a 5,25%.

