Mercado aumenta previsão de crescimento do PIB do Brasil em 2021

Sputnik - O mercado financeiro voltou a aumentar, após uma série de quedas, a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro para 2021.

De acordo com o Relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira (26) pelo Banco Central, as instituições financeiras consultadas projetam um crescimento de 3,09% da economia neste ano.

No último boletim, os empresários haviam estimado que a economia cresceria 3,04% em 2021. Vale lembrar que, no dia 6 de março, o Fundo Monetário Internacional (FMI) projetou um crescimento de 4,6% do PIB da América Latina em 2021, com alta de 3,7% no Brasil.

O relatório do Boletim Focus indica que o mercado prevê novas altas da taxa básica de juros e estima que a Selic encerre o ano em 5,50%, contra 5,25% apurado na consulta anterior.

A taxa básica de juros está hoje em 2,75%. De acordo com o levantamento, as instituições projetam que o dólar feche o ano cotado a R$ 5,40.

Também há previsão de alta da inflação oficial do país, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A projeção do mercado para o índice voltou a subir, de 4,92% para 5,01%.

Aperto monetário neste ano e no próximo

Para 2022 a expectativa de avanço do IPCA permaneceu em 3,60%, acima do centro da meta, que nesse caso é de 3,50%. Para o próximo ano, a projeção para o aumento dos preços administrados subiu a 4,34%, de 4,25%.

Para o PIB, a estimativa de crescimento este ano melhorou em 0,05 ponto percentual, a 3,09%, enquanto que para 2022 seguiu em 2,34%.

