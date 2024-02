Mercado de trabalho aquecido estimula trabalhadores a buscar melhores empregos

Apoie o 247

247 – O mercado de trabalho em 2023 incentivou os trabalhadores a procurarem oportunidades de emprego mais satisfatórias, resultando em um recorde de 7,3 milhões de desligamentos voluntários, um aumento de 7,4% em relação ao ano anterior, de acordo com dados da LCA Consultores, reportados pelo Valor .

Esse fenômeno foi impulsionado pela capacidade dos trabalhadores de encontrar empregos mais alinhados às suas aspirações, especialmente os jovens que adentram o mercado de trabalho. A pesquisa também indica que os trabalhadores mais instruídos lideraram os desligamentos voluntários, destacando a importância da qualificação na busca por melhores oportunidades.

Além disso, a implementação do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) ampliou a abrangência na captura de admissões e desligamentos. Em 2023, o Brasil contabilizou 21,5 milhões de desligamentos, sendo 34% deles voluntários, em comparação com os 24% registrados em 2019, antes da pandemia.

Bruno Imaizumi, economista da LCA, ressalta que o aumento nos desligamentos voluntários reflete o dinamismo do mercado, com mais pessoas encontrando novas oportunidades de trabalho. Ele observa ainda que o ingresso de jovens e a qualificação são fatores determinantes nesse processo.

A proporção de desligamentos voluntários varia de acordo com o nível de instrução, sendo mais significativa entre os trabalhadores com ensino superior completo. Para 2024, as expectativas apontam para um mercado de trabalho menos aquecido, em consonância com uma atividade econômica mais moderada do que em 2023.

