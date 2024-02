Mercado financeiro dos EUA bate recordes devido à euforia sobre inteligência artificial e força econômica

Apoie o 247

247 - As ações subiram nas negociações da manhã de Wall Street nesta sexta-feira (23), mantendo o mercado no caminho para sua sexta semana de vitórias nas últimas sete, informa a agência AP.



O S&P 500 subiu 0,4%, somando-se ao recorde estabelecido na quinta-feira. O Dow Jones Industrial Average subiu 198 pontos, ou 0,5%, para 39.266 às 9h59, horário do leste. O Nasdaq subiu 0,1%.

Analistas disseram que as ações de tecnologia foram o catalisador para a alta no S&P e no Dow, em meio à previsão de demanda por chips proveniente do boom em IA.

O Índice Composto Nasdaq, repleto de tecnologia, que inclui nomes de destaque como Google, Amazon, Apple, Facebook e Netflix, ultrapassou os 16.000 pontos pela primeira vez. O índice fechou o dia com alta de quase 3% a 16.042, após atingir um pico inédito de 16.062.

O queridinho dos entusiastas do mercado de ações, particularmente, foi a Nvidia, uma fabricante de chips que superou as metas de Wall Street para seu quarto trimestre fiscal. A ação adicionou $277 bilhões em valor na quarta-feira, no que os analistas descreveram como o maior ganho em um único dia na história do mercado.

A alta de quinta-feira também foi inspirada pelo otimismo sobre o crescimento econômico dos EUA. O vice-presidente do Federal Reserve, Philip Jefferson, disse mais cedo no dia que o consumo motivado socialmente — um ato descrito como "manter-se com os Joneses" — provavelmente fará com que os americanos gastem mais do que o previsto pelo Fed, apesar da inflação persistente.

"Se a economia evoluir amplamente conforme o esperado, provavelmente será apropriado começar a reduzir nossa restrição política ainda este ano", acrescentou Jefferson, referindo-se aos cortes de taxa de juros planejados pelo banco central.

A inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, ou IPC, cresceu 3,1% no ano até janeiro. O objetivo de longo prazo do Fed é trazer o crescimento do IPC para 2% ou menos por ano.

Antes do surto de coronavírus de 2020, o IPC raramente ultrapassava 2% ao ano. Em junho de 2022, a leitura, no entanto, atingiu um pico de quatro décadas de mais de 9% ao ano. (Com informações da Sputnik).

