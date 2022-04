Mercado financeiro eleva para 7,5% a projeção da inflação em 2022

Levantamento aponta que as menores estimativas para o IPCA são de 6,5% para este ano e de 3,4% em 2023, enquanto as maiores são de 8,6% e 6%, respectivamente edit

Apoie o 247

ICL

247 - O mercado financeiro voltou a elevar a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, para 7,5% ao longo do ano e para 4% em 2023. A pesquisa foi feita pelo jornal Valor Econômico em função da greve dos servidores do Banco Central que vem impedindo que a instituição realize o levantamento junto aos agentes do mercado.

Segundo o jornal, “as menores estimativas são 6,5% neste ano e 3,4% no próximo, enquanto as maiores são de 8,6% e 6%, pela ordem. No último boletim do BC, cujas respostas foram coletadas em 25 de março, a expectativa mediana para o IPCA era de 6,9% em 2022 e 3,8% em 2023. As metas são 3,5% e 3,25%, respectivamente, com tolerância de até 5% e 4,75%”.

“A nossa maior preocupação é com o cenário de inflação. Sofremos no ano passado choques localizados que se tornaram altas generalizadas de preços e, em cima desse quadro já preocupante, tivemos mais choques. É por isso que achamos que o IPCA fecha o ano a 8%, porque as pressões estão muito espalhadas”, disse o economista-chefe do Banco BV, Roberto Padovani.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE