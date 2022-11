Mercado financeiro eleva pela terceira vez consecutiva projeção para inflação deste ano

Expectativa para a alta do IPCA em 2022 passou de 5,63% para 5,82% edit

Reuters - Analistas consultados pelo Banco Central elevaram pela terceira semana seguida a expectativa para a inflação neste ano e ajustaram levemente para cima o cenário para a atividade, de acordo com a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, apontou que a expectativa para a alta do IPCA em 2022 passou agora a 5,82%, de 5,63% antes. Para 2023 e 2024 não houve mudança nos cálculos, com a inflação calculada respectivamente em 4,94% e 3,50%.

O centro da meta oficial para a inflação em 2022 é de 3,5%, para 2023 é de 3,25% e para 2024 é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), a estimativa de crescimento este ano foi ajustada para cima em 0,01 ponto percentual, chegando a 2,77%, mas para 2023 seguiu em 0,70%.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que a taxa básica de juros deverá encerrar este ano nos atuais 13,75% e o próximo a 11,25%, sem alterações.

