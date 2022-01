'Mercado financeiro não apoia Bolsonaro, mas apoiaria Lula se ele caminhasse para o centro', diz sócio da Squadra Investimentos

Apoie o 247

247 - Guilherme Aché, um dos sócios-fundadores da Squadra Investimentos, afirmou em entrevista ao Brazil Journal que o mercado financeiro apoiaria a candidatura presidencial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva caso ele caminhe para o “centro”. "O Lula já está caminhando para o centro, como indica esse namoro dele com o Geraldo Alckmin”, disse Aché.

“Seria uma jogada de mestre se ele fizesse um movimento parecido do ponto de vista da equipe econômica, apoiando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e trazendo para o time pessoas que trariam uma boa parcela do mercado para o lado dele. Imagina se essa equipe fosse liderada por nomes tipo Marcos Lisboa e Paulo Hartung. Nesse caso, acho que o mercado abandonaria de vez o Bolsonaro a favor do Lula. Olhando de hoje, ele ficaria quase que imbatível”, destacou.

Ainda segundo ele, “parece que os dois principais competidores vão estar convergindo para uma pauta econômica que não será disruptiva. Se Lula e Bolsonaro, de fato, caminharem para o centro, vai ser um processo mais tranquilo perto de outros anos em que a eleição foi binária”. Apesar disso, Aché observa que “o mercado não está com Bolsonaro, o mercado está com uma possível terceira via, que ainda não apareceu, está cedo. E, se um candidato competitivo na terceira via aparecer, isso poderá trazer mais volatilidade para o mercado, mas será uma 'volatilidade boa' em relação aos preços atuais”.

“O fato de o Lula estar competitivo também colabora para um cenário de alguma forma mais previsível, porque ele tira de cena uma figura como Ciro Gomes, que é a que traz mais risco econômico para o País na minha opinião. O Ciro é muito inteligente e preparado, mas tem ideias econômicas, principalmente sobre finanças públicas, muito erradas e portanto pensa em soluções igualmente muito erradas”, completou.

