Mercado financeiro reduz projeção de inflação para 2023

Após cinco semanas de alta, projeção de inflação para 2023 caiu de 6,05% para 6,02%, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pelo Relatório Focus, do Banco Central

Roberto de Lira, Infomoney - Após cinco semanas de alta, a projeção de inflação para 2023 feita pelo analistas de mercado caiu de 6,05% para 6,02% nesta semana, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (8) pelo Relatório Focus, do Banco Central. A estimativa para 2024 também caiu, enquanto as de 2025 e 2026 foram mantidas nos mesmo patamares da semana anterior, segundo a pesquisa.

Inflação

A previsão para o IPCA de 2024 recuou de 4,18% para 4,16%, enquanto as de 2025 e a de 2026 permaneceram em 4,0%.

Especificamente para os preços administrados, a projeção do IPCA para 2023 interrompeu a tendência de alta verificada há 22 semanas e recuou de 10,73% para 10,70%. Há um mês, a projeção estava em 9,79%. A estimativa para 2024 foi mantida em 4,50% e as 2025 e 2026, continuaram em 4,0%.

PIB

Para o crescimento do PIB, a estimativa para 2023 se manteve em 1,0% na semana. A projeção para 2024 caiu de 1,41% para 1,40% e as de 2025 e 2026 continuaram em 1,80%.

Selic

A previsão da taxa de juros básica da economia brasileira (Selic) continua em 12,50% há três semanas. A de 2024 foi mantida em 10,0% pela 12ª semana seguida e a de 2025 está em 9,0% há 13 semanas. A de 20226 subiu de 8,88% para 9,0%.

Câmbio

A estimativa para o dólar em 2023 foi mantida em R$ 5,20. A projeção para 2024 também continuou em R$ 5,25, enquanto a projeção para 2025 recuou de R$ 5,30 para R$ 5,25 após 19 semanas de estabilidade. Para 2026, a projeção caiu de R$ 5,32 para R$ 5,30.

Resultado primário

As projeções do resultado primário foram mantidas no prazos mais curtos: para 2023, continuou em -1,0% do PIB, enquanto para e 2024 permaneceu em -0,80% do PIB. Mas as projeções mais longas tiveram melhora: a de 2025 passou de -0,40% do PIB para -0,39% na semana e a de 2026 passou de -0,15% do PIB para -0,10% do PIB.

Dívida líquida

Para a dívida líquida do setor público, a projeção para este ano passou 60,55% do PIB para 60,70%, enquanto a de 2024 subiu de 64% do PIB para 64,10%. Pra 2025, a estimativa foi mantida em 67,0% do PIB. A de 2026 avançou de 67,0% do PIB para 67,20%

