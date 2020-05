Mercado já fala em PIB negativo para 2021

247 - A deterioração da economia resultante da atual conjuntura política e do avanço da pandemia do novo coronavírus já está levando o mercado financeiro a avaliar que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil poderá registrar crescimento nulo ou negativo também em 2021.

Segundo estudo realizado pela FGV Ibre, publicado pelo jornal Folha de S. Paulo, as horas trabalhadas no setor de serviços devem registrar uma queda superior a 10% devido a pandemia. Até então, a maior contração anual já registrada nesse quesito foi inferior a 1% e resulou em uma queda de 7,2% do PIB no biênio 2015-2016.

Ainda conforme o estudo, o setor de serviços deverá encolher 4,4% neste exercício e a queda no PIB poderá chegar a 5,4%. O setor de serviços representa cerca de 70% da economia e, também dos empregos, sendo metade deles de forma informal.

Com a retração geral, a massa salarial também deverá ser reduzida em mais de 10% e o desemprego poderá subir acima de 20%, destaca a reportagem.

“A grande novidade desta crise é o impacto nos serviços e a destruição de seus empregos. E não está claro se vamos implodir também o médio prazo. Além dos problemas que já temos, estamos construindo outros novos”, disse a coordenadora do Boletim Macro Ibre, da FGV, Silvia Matos, em entrevista ao jornal.

O economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale, ressalta que o Brasil pode não crescer em 2021 devido ao aumento do déficit fiscal e da crise política atual. “O governo vem direcionando uma metralhadora nos próprios pés na política, e a perspectiva é que não aprove mais nada de relevante”, afirmou.

