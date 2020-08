Mercado Livre se torna a empresa mais valiosa da América Latina. “A surpresa foi que demorou”, diz diretor

Por Anderson Figo, do Infomoney - O Mercado Livre se tornou nesta semana a empresa de capital aberto mais valiosa da América Latina, ultrapassando em valor de mercado a brasileira Vale. “A surpresa foi que demorou para acontecer”, disse Stelleo Tolda, diretor de operações da companhia argentina de e-commerce e serviços financeiros.

Em live do InfoMoney, Tolda comentou sobre como a pandemia impulsionou as vendas no market place do grupo, que criou a categoria supermercado. Ele também comentou que, apesar de a companhia ter registrado um resultado recorde no segundo trimestre deste ano, não há expectativa de pagamento de dividendos.

A live faz parte da série Por dentro dos resultados, em que CEOs e CFOs de empresas abertas comentam os resultados do ano e respondem dúvidas de quem estiver assistindo. Nos próximos dias, haverá lives com Eletrobras, Via Varejo, Azul, Raia Drogasil, MRV e outras companhias (veja a agenda completa e como participar).

Também participou da live Tulio Oliveira, vice-presidente do Mercado Pago, braço de serviços financeiros do Mercado Livre. Ele também comentou sobre como a pandemia impulsionou o volume de pagamentos online através da plataforma e sobre como a parceria com a PayPal, que entrou no capital da companhia, pode agregar no longo prazo.

“Nós reduzimos o volume de concessão de crédito no segundo trimestre, mas já voltamos a disponibilizar a mesma coisa que antes da pandemia. Isso ajudou a inadimplência a cair também”, afirmou Oliveira. Ele também citou que os usuários do Mercado Pago puderam receber o auxílio-emergencial do governo em suas contas na fintech, o que ajudou no desempenho do período.

Os executivos comentaram ainda sobre o corte no custo com marketing e a mudança nas regras dos BDRs no Brasil, tornando os recibos de ações de empresas estrangeiras na Bolsa brasileira também acessíveis a investidores não qualificados. O Mercado Livre tem ações listadas na Nasdaq, em Nova York, e BDRs na B3. Assista à live completa acima.

