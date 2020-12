Mercedes-Benz encerra produção de automóveis no Brasil

247 - A Mercedes-Benz anunciou nesta quinta-feira (17) o encerramento da produção de automóveis em sua fábrica de Iracemápolis (SP). A montadora diz que a decisão foi tomada pela crise econômica enfrentada pelo Brasil, agradava pela pandemia da Covid-19, e não impactará nas vendas dos produtos no país. A informação é do portal G1.

Segundo comunicado, a empresa está buscando alternativas para os 370 colaboradores da unidade, incluindo a possibilidade de um Programa de Demissão Voluntária e "outras possibilidades que serão avaliadas em um futuro próximo".

A fábrica era, até então, responsável pela produção do sedã Classe C e do SUV GLA. O volume produzido será transferido para outras unidades da marca pelo mundo.

