Meta, dona do Facebook e do Instagram, se valoriza quase US$ 200 bilhões em um dia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters – A Meta Platforms adicionou US$ 196 bilhões em valor de mercado na sexta-feira, marcando o maior ganho de um dia por qualquer empresa na história de Wall Street depois que a controladora do Facebook declarou seu primeiro dividendo e divulgou resultados robustos. As ações da Meta (META.O) dispararam 20,3% durante a sessão, também registrando seu maior aumento percentual em um único dia em um ano e o terceiro maior desde sua estreia em Wall Street em 2012. Seu valor de mercado agora ultrapassa US$ 1,22 trilhão.

Dias antes do 20º aniversário do Facebook, a Meta autorizou na quinta-feira uma recompra adicional de ações no valor de US$ 50 bilhões e disse que seu dividendo trimestral será de 50 centavos por ação. Enquanto os dividendos estão associados a empresas maduras e de crescimento lento, o da Meta é o quarto oferecido pelas gigantes de tecnologia mais valiosas de Wall Street, juntamente com Apple (AAPL.O), Microsoft (MSFT.O) e Nvidia (NVDA.O). "Pagar um dividendo sugere que a empresa quer reiniciar sua reputação e ser levada mais a sério. Mas, no final das contas, o valor pago é apenas um gesto simbólico", disse Dan Coatsworth, analista de investimentos da AJ Bell.

continua após o anúncio

O aumento na capitalização de mercado da Meta na sexta-feira superou o recorde anterior detido pela Amazon(AMZN.O), que viu seu valor de mercado disparar US$ 190 bilhões em 4 de fevereiro de 2022, após um relatório trimestral espetacular. Um dia antes, a Meta perdeu mais de US$ 200 bilhões em valor, a maior perda na história do mercado de ações dos EUA, depois de emitir uma previsão sombria. O plano de dividendos da Meta significa um pagamento substancial para o CEO Mark Zuckerberg, que possui cerca de 350 milhões de ações Classe A e Classe B da Meta. O cofundador do Facebook poderia receber cerca de US$ 175 milhões a cada trimestre.

O otimismo em relação ao potencial da inteligência artificial contribuiu para um rali de 24% no S&P 500 (.SPX) no ano passado, com Meta, Nvidia, Microsoft e Broadcom (AVGO.O) atingindo recentemente máximas históricas. Com o ganho de sexta-feira, a Meta agora acumula alta de 35% em 2024. A maior empresa de mídia social do mundo sinalizou fortes vendas de anúncios e um ressurgimento no crescimento de usuários durante seus resultados do quarto trimestre, que viram sua receita disparar 25%. Sua previsão para a receita do trimestre atual também superou as estimativas dos analistas.

continua após o anúncio

A receita crescente, combinada com uma queda de 8% nos custos e despesas após a eliminação de mais de 21.000 empregos desde o final de 2022, permitiu que a Meta triplicasse seu lucro líquido para US$ 14,02 bilhões. "O 'Ano da Eficiência' deu frutos, com tanto a contagem de funcionários quanto os custos diminuindo, e a Meta superando nossas expectativas para a receita publicitária de todo o ano de 2023", disse Jasmine Enberg, analista principal da Insider Intelligence.

Embora o dividendo da Meta seja pequeno em comparação com muitas empresas, ele poderia tornar suas ações mais atraentes para um público mais amplo de investidores, incluindo fundos de índice focados em ações que pagam dividendos. O rendimento de dividendos da Meta é de cerca de 0,4% após o rali das ações de sexta-feira. Em comparação, o rendimento de dividendos da Apple é de cerca de 0,5%, enquanto o da Microsoft é de 0,7% e o da Nvidia é inferior a 0,1%, segundo a LSEG. "Isso pode começar a atrair investidores que realmente buscam dividendos e uma renda mais estável", disse Brian Jacobsen, economista-chefe da Annex Wealth Management.

continua após o anúncio

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) focados em pagadores de dividendos dos EUA têm ativos de mais de US$ 400 bilhões, representando pouco mais de 5% de todo o universo de ETFs domésticos, de acordo com dados da Morningstar Direct. A Meta tem gastado bilhões de dólares ao longo da última década para aumentar sua capacidade de computação para produtos de IA generativa que está adicionando ao Facebook, Instagram e WhatsApp, e para dispositivos de hardware como seus óculos inteligentes Ray-Ban.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: