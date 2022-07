Ministério anuncia corte de R$ 6,7 bilhões para cumprir Teto de Gastos

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério da Economia anunciou nesta sexta-feira (22) um bloqueio de R$ 6,7 bilhões no Orçamento deste ano, para cumprir o teto de gastos (regra que limita as despesas federais). No fim do mês, o governo anunciará o quanto cada pasta vai perder. De acordo com o Ministério da Economia, estão bloqueados R$ 5,9 bilhões no Orçamento. O bloqueio aumentou para R$ 12,7 bilhões. A informação foi publicada nesta sexta-feira (22) pelo jornal O Globo.

Entre os gastos que pressionaram o bloqueio, está a derrubada pelo Congresso Nacional do veto de Bolsonaro às leis que determinam o repasse de R$ 3,86 bilhões do Fundo Nacional de Cultura (FNC) para o estímulo de atividades e produtos culturais.

As despesas também aumentaram por conta do piso salarial para agentes comunitários de saúde (R$ 2,24 bilhões).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto o governo não faz investimentos públicos, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) apontou que a pobreza cresce rapidamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE