Ministério da Justiça investigará bancos por fraude em cartões de crédito consignado

Consumidores denunciam que têm sido lesados com a emissão não autorizada dos cartões. Bradesco, Banco do Brasil, Banco Pan, Itaucard e Nubank estão entre os investigados

Reuters - O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou nesta quinta-feira que investigará vinte e três bancos e instituições financeiras por possível fraude em cartões de crédito consignado.

Bradesco, Banco do Brasil, Banco Pan, Itaucard, do Itaú Unibanco, e Nubank estão entre os bancos que serão investigados, segundo o comunicado do ministério. A Reuters procurou as instituições citadas por email, mas ainda não obteve resposta.

A investigação ocorre após denúncia de órgão de defesa do consumidor do Estado do Rio de Janeiro, de que consumidores têm sido lesados com a emissão não autorizada dos cartões e cobrança de juros em faturas com desconto do pagamento mínimo feito diretamente em folha.

Segundo a denúncia, a fraude seria praticada quando um cliente, ao contratar um empréstimo consignado, também recebe um cartão de crédito, sem ser ter a devida informação de que o dinheiro recebido como empréstimo, na verdade, seria lançado como saque no cartão e depositado em sua conta corrente.

