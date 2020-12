Ministério manda Belo Monte segurar água para não prejudicar privatização da Eletrobras

247 - O Ministério das Minas e Energia (MME) emitiu uma nota técnica refutando uma decisão do Ibama que previa a liberação de mais água pela usina de Belo Monte alegando que o aumento da vazão pode prejudicar os planos de privatização da Eletrobras.

“Atualmente, está em discussão a capitalização da companhia e alterações no equilíbrio econômico e financeiro da Norte Energia S.A. podem impactar negativamente o processo que está sendo conduzido pelo governo federal”, disse a nota do MME, de acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo.

A Norte Energia é uma empresa privada e tem a Eletrobras como sócia. O grupo controlador possui uma participação acionária de 50,02% e é formado pela Neoenergia, Vale, Cemig, Sinobras, Light e J. Malucelli Energia, além dos fundos de previdência Petros e Funcef.

Segundo o Ibama, a retenção de água pela usina, usada para a geração de energia, está matando cerca de 130 quilômetros de extensão do Rio Xingu, na altura de Vitória do Xingu, no Pará. No texto, o MME ignora o drama das famílias e dos indígenas que vivem na região e alega que “do ponto de vista do ambiente de negócios, a perda de valor da empresa pode acabar se refletindo em seus acionistas”.

