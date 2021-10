Ministério prevê privatização dos Correios em julho de 2022

A previsão partiu do ministro das Comunicações, Fábio Faria, em audiência no Senado. Parlamentares da oposição que participaram da audiência se manifestaram contra a privatização edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou nesta quarta-feira (20) que o governo pretende privatizar os Correios em julho do próximo ano. Alterações no prazo dependerão da aprovação da proposta pelo Congresso e a avaliação do edital pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Os relatos foram publicados pelo jornal Folha de S.Paulo.

"Caso venha a ser aprovado no Senado, ele [o projeto] vai para uma consulta pública. Depois, o governo demora em torno de 30 dias para encaminhar [o edital] para o TCU. Depois, o TCU deve também demorar em torno de 30, 60, 90 dias. Depois, volta para o governo realizar a privatização, mais 90 dias", disse Faria em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, onde o projeto será votado antes de ir ao plenário.

"Então, essa estabilidade dos funcionários começa a contar após a realização desse processo. Então, estamos falando em algo no meio do ano que vem, julho", complementou.

PUBLICIDADE

Parlamentares da oposição que participaram da audiência se manifestaram contra a privatização. "A preocupação aqui é que o Estado ainda cumpre um papel fundamental para poder gerar cidadãos lá nos rincões", afirmou o líder do PT no Senado, Paulo Rocha (PT-PA). "Nós temos preocupação com o cidadão que mora lá dentro da floresta, nos rincões", acrescentou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE