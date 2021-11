Ministro das Comunicações volta a defender privatização dos Correios: “não dá mais para uma estatal inchada assim"

Apoie o 247

247 - O ministro das Comunicações, Fábio Faria, voltou a defender a privatização dos Correios e disse que o Senado precisa votar o assunto ainda este mês para que a operação possa ser realizada no próximo ano, como deseja o governo Jair Bolsonaro. “Não dá mais para uma estatal inchada assim, que todo ano tem greve. Não teve greve esse ano porque estamos discutindo privatização”, disse Faria em entrevista ao jornal O Globo.

“A gente tem um deadline até o final de novembro. A proximidade com as eleições atrapalha muito. Eu tenho conversado muito com os senadores. Depois disso, são seis meses para o leilão. Mas, se virar o ano, acabou. Se virar o ano sem votar, não consegue fazer a privatização”, destacou. Projeto de privatização dos Correios já foi aprovado pela Câmara, mas sofre forte oposição por parte dos Senadores

O ministro disse, ainda, que a estatal tem “filé e osso”. “Se a gente deixar de discutir isso agora, não aprovar, for discutir daqui a três anos, pode até tentar privatizar e ninguém comprar. Vai virar uma empresa com caixa altamente deficitário apenas com o osso. Hoje ela tem o filé e o osso”, afirmou.

