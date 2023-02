Ministro do Trabalho diz que Uber pode ser substituído por serviço dos Correios

Luiz Marinho sugeriu que o governo crie outro aplicativo se a empresa de caronas se recusar a contribuir com o governo edit

247 - O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou em entrevista ao jornal Valor Econômico que o governo tem a capacidade de facilmente substituir os serviços da Uber.

Segundo ele, o governo Lula, que deseja regulamentar o serviço e garantir aposentadoria aos motoristas, não está preocupado se isso resultar na saída da Uber do País.

“Cria outro [aplicativo]. Posso chamar os Correios, que são uma empresa de logística, e dizer para criar um aplicativo e substituir. Aplicativo se tem aos montes no mercado”, disse o ministro.

"As empresas estão dispostas a discutir. Na Espanha, no processo de regulação, a Uber e mais alguém disseram que iam sair. Essa rebeldia durou 72 horas. Era uma chantagem. Me falaram: 'E se a Uber sair?'. Problema da Uber. Não estou preocupado", acrescentou.

