Montadoras param atividades e mais de 100 mil trabalhadores entram em férias coletivas devido ao coronavírus

247 - A indústria automobilística brasileira deverá paralisar as suas atividades a partir da próxima segunda-feira (23) devido ao avanço do novo coronavírus. Até esta sexta-feira (20), 14 marcas, responsáveis por 35 unicidades fabris, anunciaram a suspensão temporária das atividades – que variam de três semanas a até um mês - e deverão colocar 100 mil funcionários em férias coletivas ou em banco de horas.

Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, a paralisação foi negociada com os sindicatos dos trabalhadores e envolve, também uma parte dos funcionários que trabalham em filiais na Argentina.

As marcas que suspenderam as operações são Honda, BMW, Renault, Toyota, Scania, Peugetot Citroen e a MAN/Volkswagen Caminhões e Ônibus. As montadoras Volvo, Ford, Chevrolet, Mercedes-Benz e General Motors já haviam anunciado anteriormente a paralisação das atividades.