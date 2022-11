Míriam Leitão anuncia clima de conciliação entre o grande capital e o novo governo

Em evento do Grupo Esfera, empresários e banqueiros - inclusive bolsonaristas - conversaram com membros do governo eleito em tom amistoso edit

247 - A jornalista Míriam Leitão, em artigo publicado no jornal O Globo nesta terça-feira (29), anuncia uma "conciliação" entre o grande capital e o governo eleito, de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Os últimos dias foram cheios de sinais de que a hora é da conciliação entre o capital e o novo governo, e até empresários bolsonaristas fizeram declarações amistosas", conta a jornalista.

Em evento nos últimos dias promovido pelo Grupo Esfera, de João Camargo, petistas como Márcio Macedo, vice-presidente do PT, "foram de mesa em mesa conversar com empresários". "Estavam também o economista Gabriel Galípolo, que integra o grupo da Infraestrutura, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, o advogado Cristiano Zanin, e Emídio de Souza. Mas o mais importante é que Geraldo Alckmin compareceu ao evento, a pedido de Lula".

Um empresário que participou do evento relatou: "o clima era de conciliação. Lula ganhou democraticamente, ninguém contesta a vitória. O pessoal quer garantir as reformas já feitas e ouvir um pronunciamento do que eles pretendem fazer. E todo mundo aceita que o Bolsa Família fique acima do teto, porque sabe que Bolsonaro também teria que fazer isso, caso ele tivesse ganhado. Tem que achar o número certo. E eu acho que todo mundo é favorável a que seja por quatro anos, para não ficar uma espada no pescoço do presidente".

No evento, Alckmin falou em manter a reforma trabalhista, fazer a reforma tributária e garantiu: quem apostar em “irresponsabilidade fiscal” vai errar e se decepcionar.

O banqueiro André Esteves, que se sentou à mesa com Alckmin, minimizou oscilações negativas da bolsa e do dólar: "é natural o mercado ir e vir entre a ambição e o medo"; "o mercado não tem ideologia".

Outro empresário que participou do fórum disse que "o interesse é dialogar com o novo governo. Vamos parar com a hipocrisia de falar que perdeu por pouco. Perdeu, perdeu. Vamos trabalhar com o governo novo".

