Miriam Leitão diz que Bolsonaro lidera governo de invertebrados e sufoca o Brasil

Comentarista da Globo ainda não fez sua autocrítica por fomentar o discurso do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, abrindo caminho para a ascensão do bolsonarismo edit

247 – A jornalista Miriam Leitão, que ainda não fez sua autocrítica por estimular o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, com a farsa das "pedaladas fiscais", hoje lamenta que o Brasil esteja sendo destruído por Jair Bolsonaro. "O governo federal, na federação brasileira, coordena, articula, socorre, pacifica, é o único que pode ter a informação centralizada de tudo o que ocorre neste país continental. O Brasil se organizou em federação para estar unido em suas muitas identidades e situações geográficas. O governo Bolsonaro falhou desde o primeiro momento porque sabotou seu papel. Fez isso porque o presidente da República debocha da doença e das recomendações médicas, espalha o vírus do negacionismo, milita contra medidas de proteção. Lidera um governo de invertebrados, que o seguem e não se rebelam contra os absurdos diários de Bolsonaro", escreve ela, em sua coluna deste sábado.

"Não há um momento bom para ter um mau governo, mas há o pior momento, que é no meio de uma pandemia, quando o que mais se precisa é de um presidente que tenha compaixão e senso de urgência, que acredite na ciência e siga a orientação dos médicos. Um bom governo não nos livraria do vírus, mas protegeria vidas humanas, agiria preventivamente, uniria o país, coordenaria os esforços. Um bom governo não atormentaria o país com agressões cotidianas no meio do nosso padecimento. Manaus é uma parábola dramática do que estamos vivendo. O país não consegue respirar", finaliza Miriam.

O conhecimento liberta. Saiba mais