Miriam Leitão diz que governo Bolsonaro acabou e afirma que só se enganou quem quis

247 – A jornalista Miriam Leitão, que atuou no golpe de 2016, difundindo a tese fraudulenta das pedaladas fiscais, pretexto usado para derrubar a democracia, escreve neste domingo que o governo de Jair Bolsonaro acabou e que só acreditou quem quis. "O governo Bolsonaro acabou, mas ainda não terminou", escreveu ela, em sua coluna.

"O fim do governo se vê por todos os lados. Ele virou um peso morto. O desmonte na área econômica é visível. Na quinta-feira demitiu-se o presidente do conselho do Banco do Brasil, Hélio Magalhães, e foi acompanhado pelo conselheiro José Monfort. Já saiu muita gente. Quem se enganou com esta administração o fez porque quis", afirma. "O governo acabou, mas o fato de não ter terminado pesa toneladas sobre o país."

