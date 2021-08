Miriam Leitão diz que Guedes e Bolsonaro cometem "pedaladas populistas" e pede impeachment

247 – A jornalista Miriam Leitão, que difundiu a farsa das "pedaladas fiscais" para justificar o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, hoje critica o calote de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes nos precatórios, o que chama de "pedaladas populistas".

"Há vários riscos na maneira como o governo se prepara para lidar com os precatórios. Se a ideia for postergar o pagamento dessas dívidas para abrir espaço para mais gastos é uma forma de pedalada. Por outro lado, os precatórios têm aumentado muito a cada ano e nem sempre é possível prever, segundo dizem os especialistas. O problema é que neste momento o Ministério da Economia está tentando encontrar no Orçamento espaço para o populismo do presidente Bolsonaro, mas está sendo atropelado pelo centrão, que quer impor valores cada vez mais altos para o Bolsa Família. E isso seria financiado com o não pagamento de dívida", escreve Miriam, em sua coluna .

"Somando-se o populismo autoritário de Bolsonaro com a pressão gastadora do centrão e a falta de pulso do ministro da Economia, o que está sendo montado é uma grande pedalada. Espera-se agora dos políticos, do TCU e do Judiciário o mesmo rigor que tiveram em outras pedaladas", diz ainda a jornalista.

