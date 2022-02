Moeda e ações russas caem após Putin reconhecer Donbass como região separatista da Ucrânia

Apoie o 247

RT INternacional - As ações e a moeda russas foram negociadas em baixa nesta terça-feira (22), após o anúncio do presidente Vladimir Putin na segunda-feira de que a Rússia reconheceria "imediatamente" as duas repúblicas na região separatista de Donbass, na Ucrânia, e enviaria militares russos para a área como uma força de manutenção da paz.

O índice MOEX, baseado em rublos, abriu 5,5% abaixo do fechamento de segunda-feira, depois acelerou o declínio para 8,56% às 09:15. O índice RTS, denominado em dólar, caiu 10,14%, caindo abaixo de 1.100 pontos pela primeira vez desde novembro de 2020.

A moeda nacional caiu para uma baixa quase histórica de 80,5 rublos em relação ao dólar e 91 rublos em relação ao euro no momento do fechamento desta reportagem. A última vez que o rublo caiu tão baixo em relação às principais moedas globais foi durante a queda do preço do petróleo em 2016.

O Banco da Rússia disse que está acompanhando de perto os desenvolvimentos no mercado financeiro do país. O regulador disse que a situação está sob controle e está pronto para tomar todas as medidas necessárias para manter a estabilidade.

