Montadoras enfrentam custos crescentes de metais com suprimentos russos em risco

Embora os metais ainda não tenham sido sancionados, transportadores e fornecedores já estão se afastando dos produtos russos, colocando mais pressão sobre as montadoras edit

Reuters - Economizando para uma nova viagem? Melhor começar a guardar mais dinheiro.

A invasão da Ucrânia pela Rússia está aumentando o preço dos metais usados ​​nos carros, do alumínio na carroceria ao paládio em conversores catalíticos e ao níquel de alta qualidade em baterias de veículos elétricos, e os motoristas provavelmente pagarão a conta.

Embora os metais ainda não tenham sido alvo de sanções ocidentais, alguns transportadores e fornecedores de autopeças já estão se afastando dos produtos russos, colocando mais pressão sobre as montadoras que já sofrem com a escassez de chips e os preços mais altos da energia.

"Então o que acontece a partir daqui?" perguntou Carlos Tavares, executivo-chefe da Stellantis (STLA.MI) , a quarta maior montadora do mundo, ao falar com repórteres na semana passada.

"Primeiro, o que acontece é que temos uma escalada de custo que vem de matérias-primas e energia que vai pressionar mais o modelo de negócios", disse ele.

O alumínio e o paládio atingiram recordes na segunda-feira, enquanto o níquel, que também é usado para fabricar aço inoxidável, ultrapassou o nível de US$ 100.000 a tonelada pela primeira vez na terça-feira. consulte Mais informação

Andreas Weller, presidente-executivo da Aludyne, que fabrica peças fundidas de alumínio e magnésio para montadoras, disse que seus negócios europeus tiveram um aumento de 60% no custo do alumínio nos últimos quatro meses, além de um aumento nas contas de energia.

Com vendas anuais de US$ 1,2 bilhão e um aumento de custos de "centenas de milhões de dólares", Weller, cuja empresa está sediada em Southfield, Michigan, disse que foi forçado a pedir aos clientes que paguem mais do que os preços já acordados.

"Alguns são mais compreensivos e cooperativos do que outros, mas não podemos sobreviver sem isso", disse Weller, que tem quatro fundições e uma usina de usinagem na Europa, à Reuters.

O presidente-executivo da Stellantis, Tavares, disse que o fim da escassez de chips pode ajudar as montadoras a compensar os preços mais altos de metal e energia, mas ele não espera nenhuma resolução para os problemas de semicondutores este ano.

'Paramos'

Os consumidores já estão pagando pela escassez de chips, pois isso reduziu os estoques de carros e os preços subiram - mesmo antes que os preços mais altos dos metais cheguem ao pátio.

De acordo com as consultorias LMC e JD Power, o preço médio de transação de um veículo novo nos Estados Unidos foi de US$ 44.460 em fevereiro, um aumento de 18,5% em relação ao mesmo mês de 2021.

Montadoras alemãs como Volkswagen (VOWG_p.DE) e BMW já foram atingidas pela invasão da Ucrânia pela Rússia, uma vez que forçou fabricantes de chicotes de fios no oeste do país a interromper a produção. Um chicote de fios é um conjunto vital de peças que agrupa até 5 km (3,1 milhas) de cabos em um carro comum - e a Ucrânia é um fornecedor importante.

E quando se trata de metais, as empresas russas são os principais fornecedores da Alemanha. Em 2020, eles representaram 44% das importações de níquel da Alemanha, 41% de seu titânio, um terço de seu ferro e 18% de seu paládio.

Com produção de 108 milhões de toneladas no ano passado, a Rússia é o quinto maior produtor mundial de minério de ferro, segundo o Credit Suisse, fornecendo às siderúrgicas europeias que agora enfrentam preços mais altos e possíveis dificuldades para adquirir o metal.

A Voestalpine da Áustria e a SSAB da Suécia (SSABa.ST) estão ambas expostas a esse risco, de acordo com o banco de investimento americano JPMorgan.

A Voestalpine disse que tem estoque suficiente para os próximos meses, mas espera que tenha que adquirir matérias-primas de outros fornecedores a partir de então. A SSAB não respondeu a um pedido de comentário sobre suprimentos da Rússia.

Diante da escolha de comprar produtos russos e indiretamente financiar a invasão da Rússia, que Moscou chama de operação militar especial, o fornecedor alemão de aço e alumínio Voss Edelstahlhandel decidiu traçar a linha.

"Mesmo que o alumínio não esteja na lista de sanções, ele é usado pela Rússia para trazer dinheiro para o país e, portanto, desistimos", disse o presidente-executivo Thorsten Studemund à Reuters.

A Rússia é um grande fabricante de alumínio, o metal mais intensivo em energia para produzir, respondendo por 6% da produção global.

A empresa de Studemund também tem enfrentado altos preços do níquel.

Caspar Rawles, diretor de dados da consultoria especializada Benchmark Mineral Intelligence (BMI), disse que, embora a Rússia responda por 5% da produção global de níquel, ela fornece cerca de 20% do níquel de alta qualidade do mundo.

O metal é usado para fabricar baterias para veículos elétricos (EVs), representando um novo desafio para as montadoras que já investem bilhões para se mudar para motores de combustão, assim como a demanda por modelos de emissão zero está começando a decolar.

Parte do níquel de alta qualidade da Rússia provavelmente terminará na China, o que provavelmente não imporá sanções à Rússia, mas tudo isso ocorre em um momento em que as montadoras enfrentam contas crescentes de outros minerais para baterias de veículos elétricos, já que a demanda supera a oferta.

"Essa é a principal preocupação para a cadeia de suprimentos de baterias, pois você tem preços recordes de lítio e preços muito, muito altos de cobalto e níquel", disse Rawles. "Isso está apenas aumentando os problemas minerais da bateria."

As baterias são um dos componentes mais caros dos veículos elétricos e as montadoras esperam que se tornem mais baratas para que possam oferecer carros elétricos mais acessíveis.

A BMW disse que está se concentrando o máximo possível na reciclagem de níquel de bateria, com até 50% de sucata de níquel usado na bateria de alta tensão de seu novo modelo BMW iX.

Quando se trata de paládio, as montadoras também estão em apuros.

A indústria automobilística o utiliza em conversores catalíticos para modelos a gasolina - ou platina para modelos a diesel - que ainda representam a grande maioria das vendas de carros.

Os preços do paládio vêm subindo há cerca de seis anos e a Rússia responde por cerca de 40% do mercado global.

"Não há outra opção além de paládio e platina para conversores catalíticos, e você não pode construir um carro sem um conversor catalítico", disse Chris Blasi, executivo-chefe da revendedora de metais preciosos Neptune Global.

Ele disse que comprou muito paládio em dezembro por US$ 1.940 a onça. Na segunda-feira, atingiu um recorde de US$ 3.440.

Blasi estimou que o valor do paládio usado em um carro médio é de cerca de US$ 200, mas isso pode facilmente dobrar.

"Ou os consumidores pagarão mais pelos carros, ou se as montadoras não puderem repassar, terão que encontrar economias de custos em outro lugar", disse ele.

