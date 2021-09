Morre o economista e professor João Sayad

Apoie o 247

247 - Morreu neste domingo (5) em São Paulo o economista e professor João Sayad, ex-ministro do Planejamento do governo Sarney no período de lançamento e implementação do Plano Cruzado. Aos 75 anos, Sayad lutava contra um câncer.

Sayad foi também secretário de Fazenda do governo Montoro, e das Finanças de São Paulo (Marta Suplicy). Foi também secretário de Cultura quando José Serra governou o estado, entre 2007 e 2010.

Era professor na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP) desde 1968 e referência no debate econômico nas décadas de 80 e 90.

“João Sayad nos deixou. Uma das pessoas mais admiráveis que já conheci. Inteligente, bem-humorado, generoso… não cabe num tuíte nem numa biblioteca o tamanho desse ser humano. Que perda enorme! Choro um irmão!!”, lamentou Fernando Haddad (PT), ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação.

“Nas poucas trocas que tive com João Sayad ele me impressionou pela generosidade e gentileza, além da competência. Perdemos hoje um grande economista”, escreveu a economista e também professora na USP Laura Carvalho.

