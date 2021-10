MP pede que TCU investigue Paulo Guedes e Campos Neto por offshores

Na representação, o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado afirma que é dever do TCU determinar se os recursos usados por Guedes e Campos Neto para constituir participação nas empresas tiveram origem pública ou não e se atuaram em situações de conflito de interesses edit

247 - O Ministério Público pediu para que seja aberta uma investigação junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para apurar se eles cometeram crimes ao manter offshores abertas em paraísos fiscais durante o exercício dos mandatos.

Segundo reportagem do portal Metrópoles , na representação, o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado afirma que é dever do TCU determinar se os recursos usados por Guedes e Campos Neto para constituir participação nas empresas tiveram origem pública ou não.

Furtado afirma também que é preciso investigar se Guedes e Campos Neto atuaram em situações de conflito de interesses. Ele aponta que as informações reveladas no escândalo dos Pandora Papers apresentam fatos “relativos a essas autoridades [que] se chocam com o Código de Conduta da Alta Administração Federal”.

