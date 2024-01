MP-SP investiga Hapvida por suposto descumprimento sistemático de decisões judiciais

Apoie o 247

247 - O grupo de planos de saúde Hapvida NotreDame, o maior do Brasil, é acusado de descumprir sistematicamente decisões judiciais favoráveis aos seus beneficiários, com o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) iniciando uma investigação sobre o caso, informou reportagem de O Estado de S. Paulo nesta quinta-feira (18).

As liminares determinam o acesso a tratamentos de doenças graves, como câncer. Apenas no Foro Central Cível, maior da cidade de São Paulo, o grupo descumpriu mais de 100 liminares nos últimos oito meses, segundo a reportagem.

O Estadão disse ainda que 63% a 100% das liminares obtidas em 2023 contra a Hapvida foram descumpridas. Em outros convênios de grande expressão, o percentual girou em torno de 20% a 30%.

Em resposta, a Hapvida reiterou seu compromisso com os padrões mais altos de saúde e segurança, alegando que tem cumprido integralmente as decisões judiciais.

Em meio à repercussão da reportagem, as ações da Hapvida engatam terceira queda seguida, após tocarem uma máxima intradia desde meados de dezembro no último dia 15. (Com informações do InfoMoney).

