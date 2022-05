Mundo corre risco de 'pior fome desde a Segunda Guerra Mundial', diz ministro alemão

'Milhões' podem morrer por causa da pandemia e da ação militar em curso na Ucrânia, acredita o ministro do Desenvolvimento da Alemanha edit

Apoie o 247

ICL

RT - O mundo está prestes a enfrentar uma crise alimentar aguda devido à disparada dos preços dos alimentos, disse a ministra alemã de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Svenja Schulze, ao jornal Bild neste sábado, alertando sobre uma fome iminente não vista desde a Segunda Guerra Mundial. O ministro nomeou a pandemia de Covid-19 e a operação militar em andamento da Rússia na Ucrânia como suas causas.

“A situação é muito dramática”, disse o ministro ao tablóide alemão em uma entrevista no final do sábado, acrescentando que, de acordo com o Programa Mundial de Alimentos da ONU, “mais de 300 milhões de pessoas” já sofrem de fome aguda e a ONU precisa “ revise constantemente” esses dados para cima.

Os preços dos alimentos em todo o mundo cresceram um terço e atingiram “níveis recordes”, alertou Schulze, acrescentando que a “mensagem amarga é que estamos enfrentando a pior fome desde a Segunda Guerra Mundial”, que pode ver “milhões” morrer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em sua declaração de 6 de maio, o Programa Mundial de Alimentos alertou que “44 milhões de pessoas em todo o mundo estão marchando para a fome” porque os grãos ucranianos não podem alcançá-los e pediu que os portos do Mar Negro sejam abertos para que esses grãos possam ser entregues aos o necessitado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ministro Schulze foi rápido em culpar Moscou pelo desenvolvimento, acusando o presidente russo, Vladimir Putin, de “travar uma guerra pela fome”. Ela alegou que a Rússia havia “roubado grãos da Ucrânia” e agora está se aproveitando de nações que dependem de produtos agrícolas russos e ucranianos, supostamente oferecendo comida apenas para aqueles que são “inequivocamente pró-russos”.

O ministro também afirmou que o fato de 40 nações que “abrigam metade da população mundial” não condenarem as ações da Rússia na Ucrânia foi supostamente resultado de sua “vulnerabilidade à chantagem alimentar”. Ela não ofereceu nenhuma evidência específica para apoiar essa afirmação, no entanto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao mesmo tempo, ela admitiu que o foco de algumas nações na energia verde também contribuiu para a escassez de alimentos. A Alemanha, em particular, deveria parar de usar alimentos como combustível, sugeriu ela. Até 4% do chamado biocombustível na Alemanha é feito de alimentos e ração animal, disse ela, acrescentando que "precisa ser reduzido a zero, e não apenas na Alemanha, mas potencialmente internacionalmente".

A Alemanha "despeja 2,7 bilhões de litros de combustível [feito] de óleos vegetais em tanques de carros todos os anos", apontou ela, acrescentando que só isso equivale a "quase metade da produção de óleo de girassol da Ucrânia".

O conflito em curso na Ucrânia provocou temores de escassez global de grãos, já que os preços do trigo dispararam para máximas de vários anos em março. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes fornecedores de trigo, respondendo por cerca de 30% das exportações globais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em meados de abril, no entanto, o ministro da Agricultura alemão, Cem Ozdemir, insistiu que fornecer a Kiev armamento "mais eficaz" era precisamente o que teria ajudado o mundo a evitar a supostamente iminente "fome global". Ozdemir, membro do partido fortemente pró-EUA/OTAN Alliance 90/The Greens, também acusou Moscou de "estratégia de fome" na época.

Sua posição parece ser bem diferente de pelo menos dois grupos de figuras públicas alemãs, políticos e celebridades, que pediram ao chanceler Olaf Scholz para interromper o fornecimento de armas para a Ucrânia e se concentrar em uma solução diplomática rápida.

A entrega contínua de armas apenas prolongaria o sofrimento dos ucranianos, além de arriscar consequências potencialmente devastadoras, que vão de uma possível guerra global a um impacto “catastrófico” na saúde global e nas mudanças climáticas, alertaram os coautores de duas cartas abertas. Berlim não reagiu a nenhuma das cartas até agora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Rússia atacou seu estado vizinho no final de fevereiro, após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento de Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. Os protocolos mediados pela Alemanha e pela França foram projetados para dar às regiões separatistas um status especial dentro do estado ucraniano.

Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas pela força.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE