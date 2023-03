Nada justifica 8% de juros reais acima da inflação, diz Alckmin em evento do BNDES

Vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços aposta, porém, na nova ancoragem fiscal como marco de mudanças nos juros no Brasil edit

Carta Capital - O vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), criticou a exorbitante taxa de juros praticada no Brasil. Segundo defendeu, não há nada que justifique o índice atual.

“Não há nada que justifique ter 8% de juros real acima da inflação quando não há demanda explodindo e quando o mundo inteiro tem praticamente juros negativos”, disse Alckmin nesta segunda-feira 20, durante um evento do BNDES. Ele classificou ainda os juros como ‘um problemão’.

Ele ponderou, porém, que a nova âncora fiscal, que será apresentada em breve pelo governo Lula (PT), deve ser o marco de mudanças nos juros no Brasil. “Nós acreditamos no bom senso e que a gente vai, com a nova ancoragem fiscal, superar essa dificuldade [dos juros]”.

