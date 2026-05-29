Não declarou IR ainda? Então corra, pois hoje é o último dia

247 - O prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026 termina às 23h59 desta sexta-feira (29). Os contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos a multa mínima de R$ 165,75, que pode chegar a 20% do imposto devido. As informações são do Metrópoles.

Ao mesmo tempo em que encerra o período regular de envio das declarações, a Receita Federal inicia nesta sexta-feira o pagamento do primeiro lote de restituição do IRPF 2026. A previsão do Fisco é contemplar 8,75 milhões de contribuintes, com desembolso total estimado em R$ 16 bilhões.

Até a tarde de quinta-feira (28), cerca de 5,8 milhões de contribuintes ainda não haviam enviado as informações à Receita Federal. O órgão espera receber 44 milhões de declarações dentro do prazo. Até então, 38,2 milhões já tinham sido entregues.

Quem já enviou a declaração pode verificar se foi incluído no primeiro lote de restituição por meio do extrato da DIRPF. A consulta deve ser feita na solução “Meu Imposto de Renda”, disponível tanto no site quanto no aplicativo oficial da Receita Federal.

“Para consultar as informações o caminho é acessar a solução ‘Meu Imposto de Renda’ tanto pela página como pelo aplicativo oficial da Receita Federal”, informou a Receita.

Para acessar a ferramenta, o contribuinte precisa ter uma conta gov.br nos níveis prata ou ouro. A consulta permite identificar se o pagamento será realizado nesta sexta-feira ou se a declaração ainda depende de processamento, análise ou eventual correção.

O primeiro lote prioriza grupos definidos por lei e contribuintes que utilizaram mecanismos considerados mais ágeis pela Receita. Entre os pagamentos previstos, estão 256.697 restituições destinadas a pessoas acima de 80 anos.

Também serão contempladas 2.256.975 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos, além de 222.100 pagamentos para pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave.

Outro grupo prioritário é formado por contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Nesse caso, a Receita prevê 1.054.789 restituições.

Além das prioridades legais, 4.959.431 restituições serão pagas a contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber os valores via Pix. A combinação desses dois critérios tem sido usada pela Receita como forma de agilizar o processamento e o pagamento.

Do total de declarações entregues até o momento, 59,6% foram preenchidas com o modelo pré-preenchido. O recurso reúne automaticamente informações já disponíveis nas bases da Receita Federal, o que reduz o risco de erros e omissões.

O processamento das declarações indica que 58,8% dos contribuintes terão direito à restituição. Outros 22,4% deverão pagar imposto complementar ao Fisco, enquanto 18,8% não terão valor a receber nem imposto adicional a pagar.

A idade média dos contribuintes que já entregaram a declaração é de 47 anos. A Receita Federal considera o volume de envios na reta final um dos principais fatores de atenção, já que milhões de pessoas costumam deixar a obrigação para os últimos dias.

Neste ano, o cronograma de restituição foi reduzido de cinco para quatro lotes. O primeiro pagamento ocorre nesta sexta-feira, 29 de maio. O segundo lote será pago em 30 de junho, o terceiro em 31 de julho e o quarto em 28 de agosto.

A obrigatoriedade de declarar varia conforme a renda e outras condições fiscais. Para trabalhadores urbanos, deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis de pelo menos R$ 35.584 no ano passado.

No caso de trabalhadores rurais, o limite de receita bruta que torna a declaração obrigatória foi fixado em R$ 177.920. Para esse grupo, também existem outros critérios que podem exigir a prestação de contas ao Fisco.

A Receita orienta os contribuintes que ainda não enviaram a declaração a não deixar o procedimento para os últimos minutos. Além da multa por atraso, inconsistências nas informações podem levar o contribuinte à malha fina, atrasando eventual restituição ou exigindo retificação posterior.

O envio dentro do prazo é fundamental mesmo para quem ainda não reuniu todos os documentos. Nesses casos, é possível apresentar a declaração com as informações disponíveis e fazer uma retificação depois, desde que os dados sejam corrigidos de forma adequada junto à Receita Federal.