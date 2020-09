"Não foi para mim", diz Guedes sobre ameaça de "cartão vermelho" feita por Bolsonaro

247 - Após Jair Bolsonaro afirmar que não irá insistir na criação do Renda Brasil e ameaçar dar um “cartão vermelho” em função dos estudos da equipe econômica para congelar aposentadorias e outros benefícios para bancar o programa, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o problema não era com ele.

“O cartão vermelho não foi para mim. Conversei com o presidente hoje cedo. Conversamos sobre as notícias dos jornais. Eu lamentei muito essa interpretação porque, na verdade, tem uma PEC falando justamente em devolver a classe política brasileira o comando sobre os orçamentos públicos", afirmou Guedes de acordo com reportagem do UOL.

Declaração de Guedes foi feita nesta terça-feira (15), após Bolsonaro divulgar um vídeo nas redes sociais desautorizando a equipe econômica no que diz respeito ao assunto. No domingo (13), o secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, afirmou ao G1 que o governo estuda desvincular benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões, do salário mínimo, além de outra medidas vistas como impopulares pelo Planalto para viabilizar o programa.

