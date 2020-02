Não haverá retomada econômica enquanto houver Bolsonaro, aponta Merval Pereira

"Não há possibilidade de uma retomada econômica com um clima de instabilidade política propiciado pelo próprio presidente da República", diz o colunista do jornal O Globo edit

247 – O jornalista Merval Pereira, que foi um dos principais defensores do golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff e da prisão do ex-presidente Lula, fenômenos que abriram caminho para a ascensão do fascismo, hoje vê Jair Bolsonaro como obstáculo real para a retomada da economia brasileira. "Não há explicação possível, além da tentativa de testar os limites da democracia, para o presidente Bolsonaro ter compartilhado um vídeo convocatório de uma manifestação contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF) organizada por suas milícias virtuais, que anseiam transformarem-se em reais com incentivos como esse", escreve ele em sua coluna, no Globo.

"A crise é sintoma de um Executivo que não tem base parlamentar, e pretende compensar essa falha com um populismo desenfreado que só funciona em republiquetas de banana. Destino de um país que se submete aos delírios de vários tipos de dirigentes populistas, de esquerda ou de direita", diz ele.

"Não há possibilidade de uma retomada econômica com um clima de instabilidade política propiciado pelo próprio presidente da República. Ainda mais quando as reformas necessárias dependem do Congresso, que o presidente ajuda a demonizar junto a seus seguidores", afirma ainda Merval, que também critica o general Augusto Heleno.

"É escandalosamente preocupante que o próprio presidente da República dê continuidade a comentário irresponsável do general Augusto Heleno, que passou de bombeiro a incendiário", escreve o colunista.