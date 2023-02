'Não vamos tolerar essa prática criminosa', afirma Damous em crítica a preços abusivos nas cidades atingidas por enchentes em SP

"Já estamos adotando as medidas cabíveis", disse o secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous edit

247 - O secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, prometeu investigação contra comerciantes que aumentaram de forma abusiva os preços de itens de primeira necessidade, como a venda de água por R$ 93, macarrão por R$ 20 e café por quase R$ 30.

"Especular com o preço da água, fixando-o em até 93,00, como alguns comerciantes estão fazendo na região destruída pela catástrofe em São Paulo é covarde e criminoso. A Secretaria Nacional do Consumidor não vai tolerar essa prática criminosa. Já estamos adotando as medidas cabíveis", escreveu Damous no Twitter.

Especular com o preço da água, fixando-o em até 93,00, como alguns comerciantes estão fazendo na região destruída pela catástrofe em São Paulo é covarde e criminoso.A Secretaria Nacional do Consumidor não vai tolerar essa prática criminosa. Já estamos adotando as medidas cabíveis — Wadih Damous (@wadih_damous) February 22, 2023

