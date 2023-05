Nassif critica 'terraplanismo econômico' do BC e diz que ata do Copom que mantém Selic a 13,75% é 'ridícula'

"É uma ata completamente fora da realidade do país. Acena com a possibilidade vaga de uma crise internacional como justificativa para juros altos", afirma o jornalista edit

247 - O jornalista Luis Nassif qualificou como "ridícula" e “terraplanismo econômico” a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central que manteve a taxa de juros básica da economia (Selic) em 13,75%.

“É curiosa a reação à ata do Copom. É uma ata completamente fora da realidade do país. Acena com a possibilidade vaga de uma crise internacional como justificativa para juros altos”, diz Nassif no jornal GGN. “A ata do Copom chega ao ridículo de ameaçar com novas altas na Selic, se o mundo não se comportar conforme seu desejo”, observa o jornalista mais à frente.

“Usam as taxas de juros como se fosse elemento inócuo em relação à toda a economia, afetando apenas a inflação. E como se a inflação fosse um evento autônomo, sem nenhuma relação com as demais variáveis econômicas. São incapazes de qualquer análise da realidade, de incluir qualquer elemento a mais em seus cenários, mesmo aqueles diretamente relacionados ao tema – como nível de inadimplência, crise do crédito, as recuperações judiciais dos grandes grupos e as quebradeiras das pequenas empresas”, ressalta.

>>> Banco Central diz que pode voltar a aumentar juros, embora aponte cenário "menos provável"

Para ele, “o mais curioso é que essa política suicida afeta diretamente o sistema bancário, reduz o mercado de crédito, aumenta o risco de inadimplência, afetará diretamente o resultado bancário. Mas o mercado se cala porque a autonomia do Banco Central é um instrumento dele, mercado, ainda que manobrado por pessoas que desmoralizaram completamente o modelo”.

Ainda segundo Nassif, “a reação virá da pior forma possível para o mercado, mostrando que a substituição do controle ideológico da mídia pelo comando direto das ações foi a forma mais efetiva de desmoralizar a financeirização da economia”.

