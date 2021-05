Nassif diz que privatização da Eletrobrás será o "golpe do século"

247 - O jornalista Luis Nassif avalia , no jornal GGN, que “o projeto de lei de privatização da Eletrobras é um dos golpe mais ruidosos já registrados nas privatizações brasileiras. A Eletrobras tem capacidade de gerar 30,1% da energia e detém 44% das linhas de transmissão do País”.

“A Eletrobras sempre teve um papel regulador de preços no mercado, atuando em duas pontas. Uma delas, nas licitações de energia e a outra na oferta de energia contratada barata (aquela que é vendida para distribuidoras)”, analisa.

Nassif observa que com a privatização da estatal, “o Estado continuará com participação societária na Eletrobras, mas sem direito sequer a um assento no Conselho”. “Mais que isso, em todos os países desenvolvidos, hidrelétricas já amortizadas são de controle do Estado, devido ao fato de fornecerem energia barata, essencial para a competitividade da economia e a universalização dos serviços”, afirma ele no texto.

Segundo ele, “hoje em dia a Eletrobras dispõe de grandes usinas já amortizadas e contratos de longo prazo com as distribuidoras de energia, garantindo um freio no preço das tarifas”. “A privatização irá descontratar a energia. Significará que haverá o pagamento por uma nova outorga, que recairá sobre a conta do consumidor”, observa.

