Nike fecha lojas nos EUA e em outros países por causa do coronavírus

A multinacional Nike, vendedora de artigos esportivos, fechará as suas lojas nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa Ocidental, na Austrália e na Nova Zelândia edit

247 - Vendedora de artigos esportivos, a multinacional Nike fechará por 11 dias as suas lojas nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa Ocidental, na Austrália e na Nova Zelândia, a partir desta segunda-feira (16) por causa do coronavírus, informou em comunicado recebido enviado à agência de notícias AFP.

Segundo o texto, as lojas da Nike na Coréia do Sul, Japão e grande parte da China seguirão abertas. A empresa informou as vendas online continuarão como de costume. A Nike possui aproximadamente 25.000 funcionários nos Estados Unidos e mais de 70.000 em todo o mundo.