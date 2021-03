Nissan também decide parar por causa da pandemia; já são quatro montadoras e oito fábricas

Rede Brasil Atual - A Nissan também anunciou, nesta quinta-feira (25), a suspensão de produção devido à pandemia do coronavírus. A parada começa amanhã e vai até 9 de abril, com retorno no dia 12, segunda-feira. A montadora tem fabrica em Resende (RJ).

Segundo comunicado da Nissan, a medida busca “garantir a segurança de seus funcionários como parte do esforço de reduzir o impacto da pandemia, adaptar a empresa ao cenário atual dos desafios enfrentados pelo setor automotivo e garantir a continuidade do negócio”.

Agora, já são quatro montadoras que decidiram interromper atividades em razão do agravamento da pandemia. Antes, haviam comunicado decisão similar a Volkswagen, com quatro fábricas no país, a Mercedes-Benz, com duas, e a Scania. As paradas nas fábricas de São Bernardo (Volks e Scania) foram negociadas com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Além de São Bernardo, a Volks tem unidades em Taubaté (SP), São Carlos (SP) e São José dos Pinhais (PR). Já a Mercedes tem as fábricas do ABC e de Juiz de Fora (MG). Inicialmente, os metalúrgicos tentaram negociar com o sindicato patronal (Sinfavea), para então iniciar conversações caso a caso.

